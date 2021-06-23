努尔苏丹市举办新冠疫苗接种抽奖活动 大奖为现代轿车

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市政府正式启动了主题为《接种疫苗 赢走汽车》的疫苗接种抽奖活动。

据努尔苏丹市政府新闻中心消息，凡是在6月23日至8月31日期间，于首都MEGA Silk Way商业娱乐中心疫苗接种点接种新冠疫苗第一针的市民，均将有机会赢得由Astana Motors汽车公司提供的Hyundai Accent家用轿车一台。

抽奖活动最终大奖的结果，将在9月5日通过MEGA Silk Way商业娱乐中心Instagram官方账号进行的直播当中公布。与此同时，每周将定期从接种疫苗的市民中抽取幸运奖，奖品包括各类家用电器等。

消息称，凡是6月23日至8月31日内，接种新冠疫苗第一针的18岁以上哈萨克斯坦公民，均可参加抽奖活动。

市政府表示，举办这一活动的目的在于加快首都新冠疫苗接种工作的进程。相似的活动已在其他许多国家有过举办，如美国、波兰、中国、俄罗斯等。

据了解，首都多个商业娱乐中心均各自举办了相似的抽奖活动，奖品内容从家用电器到优惠券等，种类丰富。

【编译：木合塔尔·木拉提】