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    10:15, 23 六月 2021 | GMT +6

    努尔苏丹市举办新冠疫苗接种抽奖活动 大奖为现代轿车

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    哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市政府正式启动了主题为《接种疫苗 赢走汽车》的疫苗接种抽奖活动。

    据努尔苏丹市政府新闻中心消息，凡是在6月23日至8月31日期间，于首都MEGA Silk Way商业娱乐中心疫苗接种点接种新冠疫苗第一针的市民，均将有机会赢得由Astana Motors汽车公司提供的Hyundai Accent家用轿车一台。

    抽奖活动最终大奖的结果，将在9月5日通过MEGA Silk Way商业娱乐中心Instagram官方账号进行的直播当中公布。与此同时，每周将定期从接种疫苗的市民中抽取幸运奖，奖品包括各类家用电器等。

    消息称，凡是6月23日至8月31日内，接种新冠疫苗第一针的18岁以上哈萨克斯坦公民，均可参加抽奖活动。

    市政府表示，举办这一活动的目的在于加快首都新冠疫苗接种工作的进程。相似的活动已在其他许多国家有过举办，如美国、波兰、中国、俄罗斯等。

    据了解，首都多个商业娱乐中心均各自举办了相似的抽奖活动，奖品内容从家用电器到优惠券等，种类丰富。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 地方政府 黄金储备 首都 新型冠状病毒
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