托卡耶夫总统主持召开地方选举问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/6月23日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统23日主持召开了各州、直辖城市和乡村地区官员选举问题工作会议。

总统指出，即将举行的地方选举具有重要意义。

“可以说，这是我国历史上的重要事件。这对我们来说是有着战略意义的特殊任务。我国公民将首次选出地方政府的领导人。我们分阶段落实了这一任务。”托卡耶夫说。

总统指出，他在去年的国情咨文中提出了以直选方式选出地方政府领导人的建议。他强调，这一目标不到一年得到了落实。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦人口的40%生活在乡村地区。地方选举首先旨在进一步乡村地区居民的生活水平。

“我相信，地方选举将对我国正在落实的政治改革进程带来新的动力。此外，我国人民也将获得参与国家治理和决策过程的机会。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出了提高政党间竞争和地方政府责任的重要性。

“地方领导人是国家政权在全国各地的直接代表，民众将通过他们的工作对国家治理体系的有效率进行评价。因此，为符合有效国家和公正社会的要求，有效组织此次选举至关重要。”总统说。

会上，托卡耶夫总统听取地方政府领导人的工作汇报，并就关于疫情防范、反腐败、教育和医疗卫生领域下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】