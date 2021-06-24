政府总理出席宇通巴士和专用车生产线投产仪式

哈通社/努尔苏丹/6月24日 —— 据总理官网消息，正在对卡拉干达州进行工作视察的政府总理阿斯哈尔·马明24日和中国宇通集团有限公司总裁汤玉祥远程启动萨兰市宇通巴士和专用车小规模生产线（CDK）项目开工。

据了解，该项目在哈萨克技术（QazТehna）有限公司巴士生产现代化项目框架下得到落实。目前，该汽车制造厂在大规模生产线（DKD）项目框架下生产巴士，而CDK项目的投产将为当地创造1千多个新的工作岗位。宇通巴士生产线年产量预计达1200辆巴士和500辆专用车，工业本地化水平达50%。

视察期间，总理还听取了萨兰工业园区发展和投资项目的落实情况报告，并参访了鞑靼石油公司(Tatneft) 的合资企业KamaTyresKZ公司。

据了解，工厂一期规划生产能力将达到每年350万条多用途轮胎，随后将增加到每年900万条。该工厂将提高哈萨克斯坦汽车生产的国产化水平，确保轮胎的进口替代。同时，该厂40%的产品计划用于出口。该项目总投资将达1250亿坚戈，计划于2022年底投产，预计将创造1100多个新的高质量工作岗位。

此外，政府总理还视察了«Qaz Carbon»冶金厂和卡拉干达鲟鱼养殖场，以及卡拉干达-巴尔喀什和巴尔喀什-卡普恰盖公路段建设项目。

【编译：小穆】