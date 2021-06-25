托卡耶夫总统向全国大众媒体工作者致以节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/6月25日—在6月28日大众媒体工作者日来临之际，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全国媒体工作者致以节日的祝贺。

以下为总统府官网发布的总统贺词：

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亲爱的记者、媒体工作者！

衷心祝贺你们的职业节日快乐！

信息行业是形成公众意见的重要领域。

作为«人民的眼睛、耳朵和舌头»，忠诚于国家和人民是每一位记者的光荣职责。

一直以来，你们把国家利益放在首位，为国家利益而努力。

你们是创造力的使者，用笔表达着对国家价值观的赞美。

国家始终高度重视信息领域的发展，为各自领域内的才华人士提供支持和鼓励。

每年为大众媒体领域工作者颁发总统奖项就是证明之一。

毫无疑问，每年的获奖者名单都将被记入哈萨克斯坦的新闻史册。

今年这一节日奖项的创立已迈入第25个年头，在国家独立30周年前夕荣获该奖项具有特殊的象征意义。

在独立的这些年里，你们为向后代灌输自由精神做出了重大贡献。

我很欣赏记者的工作，他们是国家与社会之间的一座金桥。

我希望你们每个人都能感受到肩负传播正确信息的责任，站在国家利益的角度看待事物。

此外，我认为在哈萨克广播电台成立100周年框架内，10月1日应被正式宣布为广播领域工作者日。

愿我国在团结中不断发展壮大！

祝大家拥有更多的创作灵感，在工作上取得成功！

节日快乐！

【编译：达娜】