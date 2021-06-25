托卡耶夫总统致电祝贺帕希尼扬胜选

哈通社/努尔苏丹/6月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日向尼科尔·帕希尼扬致贺电。

消息称，托卡耶夫总统代表哈萨克斯坦人民及个人，祝贺帕希尼扬领导的公民合约党在非例行议会选举中获胜。

“投票结果充分体现了亚美尼亚人民全力支持您旨在加强国家和人民团结，以及稳定国内局势的政治立场。”哈萨克斯坦总统在贺电中说。

托卡耶夫强调，相信双方的共同努力下两国之间的合作关系在双边形式和欧亚经济联盟经济一体化进程框架下得到进一步加强。

最后，哈萨克斯坦总统祝愿帕希尼扬为造福亚美尼亚人民的工作顺利。

据此前报道，亚美尼亚本月20日举行议会提前选举投票，共有25个政党及政党联盟参加。

根据全部2008个投票站的计票结果，由看守政府总理尼科尔·帕希尼扬领导的公民合约党得票率为53.92%，名列第一。前总统罗伯特·科恰良领导的亚美尼亚联盟得票率为21.04%，排名第二。其余政党及政党联盟得票率均未超过宪法规定的进入议会“门槛”。

帕希尼扬当天在其脸书账号上表示，他领导的政党将获得议会多数席位并将组建新政府。

【编译：小穆】