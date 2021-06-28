托卡耶夫总统会见俄罗斯联邦委员会主席

哈通社/努尔苏丹/6月28日—据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日会见前来哈萨克斯坦进行正式访问的俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科。

会谈中，双方就加强哈俄多边战略伙伴关系和联盟前景，以及就经贸、人文和人道主义合作、欧亚一体化以及两国共同抗击新冠肺炎疫情等热点问题进行了讨论。

托卡耶夫总统向马特维延科为发展和加强两国双边关系所作出的贡献表示了赞扬，并强调了其作为独联体成员国议会间大会理事会主席开展的富有成果的工作。

总统同时强调了立法机构在拉近哈萨克斯坦和俄罗斯之间关系方面的重要作用。

«我相信议会外交在国家间合作的发展中发挥着重要作用。哈萨克斯坦和俄罗斯联邦之间的合作尤其如此。对我们来说，友好和同盟关系是首要任务。»总统说。

总统还向马特维延科就我国正在进行的政治和经济改革进行了简要介绍。

总统指出，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的政治方向对加强俄罗斯在国际舞台上的地位起到了重要作用。

马特维延科则对此次会面表示了感谢，并向托卡耶夫总统转达了俄总统普京的诚挚问候。她表示，普京很欣赏与托卡耶夫之间值得信赖和真诚的关系，两国已达成的所有协议都将得到执行。

此外，马特维延科还向总统简要介绍了与马吉利斯和参议院议长之间的会谈成果。

会谈最后，托卡耶夫总统向普京转达了衷心感谢和亲切问候。

【编译：达娜】