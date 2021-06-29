哈萨克斯坦住房公司获得欧亚开发银行贷款

哈通社/努尔苏丹/6月29日 -- 据欧亚开发银行发布消息，该行已与哈萨克斯坦住房公司签署总额35亿卢布的贷款协议，用于实施哈居民保障性住房建设项目。贷款资金将用于扩大经济适用住房建设，并通过优惠抵押贷款工具为哈居民提供经济适用房。

哈萨克斯坦住房公司副总裁茹苏波夫表示，这是该公司与欧亚开发银行签署的首个卢布贷款协议。贷款融资将用于解决社会弱势群体申请住房难的问题。

根据哈政府官方数据，2020年，尽管疫情导致商业活动和支出减少，建筑业在本国经济中依然发挥重要作用，实现产值同比增长11.2%；交付住宅面积达到1530万平方米，增长16.8%。2021年计划再交付1700万平方米住宅，投资额约为2.2万亿坚戈。

欧亚开发银行是一家国际金融组织，成员包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦。欧亚开发银行成立于2006年1月，注册资本70亿美元，总部设在阿拉木图，主要投资交通基础设施、数字化、绿色能源、农业、工业和机械制造等领域的项目。

哈萨克斯坦住房公司由巴伊铁列克国家控股公司100%持股，是落实哈国家保障性住房政策的唯一运营商。