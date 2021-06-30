托卡耶夫总统同瑞士商界代表举行会谈

哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日在总统府同瑞士商界代表举行会谈。

托卡耶夫总统指出，瑞士联邦是哈萨克斯坦在欧洲的重要经贸合作伙伴之一。

“两国之间的合作基于友谊和相互信任。今天的会谈是我与瑞士总统盖伊·帕尔莫兰之间的视频会晤期间达成的共识框架下举行。我们就加强贸易和投资，以及在该领域取得实际成果达成了共识。哈萨克斯坦独立以来，瑞士向我国经济投资了近300亿美元资金。尽管受疫情影响，去年两国之间的贸易量达到了17亿美元。”

总统表示，目前超过400多家哈瑞合资企业在哈萨克斯坦境内运营。

“我认为，两国在各领域取得了有效合作成果。与此同时，双方有着巨大的合作潜力。哈萨克斯坦将为吸引更多的直接投资创造良好的环境。我国是中亚地区的最大经济体。我们希望继续保持这一领先地位。此外，我们还计划进一步推进经济多元化进程。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，将注重关注经济脱碳、绿色技术、环保和金融领域合作项目。

据悉，施泰德铁路总裁、哈萨克斯坦-瑞士商业理事会瑞方主席彼得・斯普勒、嘉能可首席执行官伊凡·格拉森博格、罗氏集团董事会主席克里斯托弗·弗兰茨、瑞士信贷集团投资部门主任耶尼斯·哈斯、瑞典通用电气布朗-博韦里（ABB）总经理罗伯特·伊奇纳、KS Genetics总裁菲利波·隆巴迪、INOKS Capital首席执行官纳比尔·阿卜杜勒-马西和Rey Group总裁瑞出席了会议，并发表了讲话。

【编译：小穆】