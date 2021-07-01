哈萨克斯坦总统在时代平等论坛发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/7月1日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在由联合国妇女署召集、​法国和墨西哥政府共同主持的«世代平等论坛»上发表视频讲话。

据了解，该论坛旨在推动在全球范围内实现性别平等，建立基于全球承诺的有效多边机制。

托卡耶夫总统指出，独立30年以来，哈萨克斯坦一贯奉行旨在支持妇女的政策。为此，哈萨克斯坦通过了2030年家庭和性别政策概念行动计划，并签署批准了旨在保障性别平等的法案。

总统表示，哈萨克斯坦还加入了“基于性别的暴力问题行动联盟”和“经济公正和法律问题行动联盟”。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦将履行该联盟的义务。比如说，将开展全国暴力侵害妇女和女性行为研究工作。

哈萨克斯坦总统提议，在中亚地区成立旨在保障性别平等和防止暴力问题上交流经验的教育平台。

托卡耶夫总统指出，哈方愿意对欧盟和联合国发起的“聚光灯” 倡议 投资。

此外，托卡耶夫总统还就哈萨克斯坦政府旨在支持女性企业家和保障女性权益，以及向妇女和儿童提供社会保护领域开展的相关工作进行了介绍。

总统最后强调，哈萨克斯坦将全力支持保护妇女平等和安全，以及扩大她们的权利和机会的崇高事业。

【编译：小穆】