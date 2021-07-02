托卡耶夫总统主持召开最高改革委员会例会

哈通社/努尔苏丹/7月2日 –哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在总统府主持召开了最高改革委员会例行会议。

会议主要针对国家项目的进展情况进行了讨论。

战略规划与改革署署长海拉特•克里姆别托夫在会上向托卡耶夫总统介绍了该机构与政府共同实施的十个项目的情况。这些项目旨在落实国家优先事项和至2025年的国家发展规划。

在听取了克里姆别托夫的报告并征询了委员会其他成员的意见后，总统提出了多项建议，要求政府着手通过具体的、现实的、易于人民理解的方式，采取措施改善人民的生活。

总统指出，最高改革委员会不应成为«幻想俱乐部»，不能纸上谈兵，而应该以务实的目标，解决最迫切的问题，诸如食品价格和通胀等一系列与民众日常生活相关的问题。

托卡耶夫总统表示，将拨出大量资金用于实施国家项目，并要求各级国家机构确保控制分配用于实施国家项目的资金的有效使用。总统还要求政府机关在8月15日之前，拟定完成并提交一份明确的由国家财政支持的国家项目清单文本。

他特别强调了在大型项目，尤其是基础设施建设领域的大型项目中存在的腐败问题，并责成反腐机构予以重点关注。

«国家项目必须有利于提升人民的福祉。»他说。

当天会议还就欧洲复兴开发银行总裁苏马·查克拉巴蒂的报告(Gap analysis)中相关建议的实施路线图计划进行了讨论。总统指出，这份报告提出了许多重要的问题和有效的举措。

会议议程中第三项内容，是关于发展地方自治概念。国家经济部部长就此进行了报告。托卡耶夫总统强调，建立有效的自治机关是改革的重要步骤。

总统表示，不久后将举行具有重要意义的市、县和乡级地方行政主管的选举。

«这不仅是政治制度成熟的标志，也是我们社会向民主发展迈出的有力一步。在这种转型变革的背景下，国家机器的主要任务之一就是明确州、县、乡级行政单位之间的结构责任层次。所有阻碍地方自治有效实施的矛盾和缺点都必须得到解决。»托卡耶夫总统说。

总统指出，扩大乡长们的职权，为他们提供必要的资源具有重要的战略意义。政府应据此重新考虑跨预算拨款问题。

托卡耶夫总统还谈到了将成立的新型地方自治机构——地方理事会（кеңес）的任务。他指出，地方理事会必须具有决策权力，能够根据当地的实际社会经济情况做出符合当地需要的决定。

根据会议讨论结果，政府被要求完成对至2030年地方自治发展概念的拟定和审批。

【编译：木合塔尔·木拉提】