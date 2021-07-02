雷帕科娃和阔恩卡巴耶夫将在东京奥运会为哈萨克斯坦代表团执国旗
两位旗手的提名是由哈萨克斯坦国家奥委会运动员委员会提出的。
哈萨克斯坦奥委会主席提穆尔·库勒巴耶夫表示，距离期待已久的东京奥运会开幕还有不到一个月的时间，哈萨克斯坦将派出最优秀的运动员，参加这场历史性的大赛。
他强调，由奥尔加·雷帕科娃和卡穆什别克·阔恩卡巴耶夫担当开幕式的旗手，令他感到非常高兴。雷帕科娃曾多次让哈萨克斯坦的国旗飘扬在奥运会的场馆上空，而阔恩卡巴耶夫则是哈国体育力量和技术的典范，两人都是哈萨克斯坦年轻一代的榜样与领袖。
对于奥尔加·雷帕科娃来说，东京的比赛将是她职业生涯中的第四届奥运会。 他在2008年北京奥运会上获得三级跳远银牌，2012年在伦敦获得金牌，并在2016年里约奥运会上获得铜牌。
此外，奥尔加还曾获得大运会金牌和亚运会6枚金牌，她还是世界冠军和2010年大陆杯的冠军。
奥尔加·雷帕科娃说：«哈萨克斯坦在奥运会上的 16 块金牌中，有 3 块是由女性获得的。我希望每年参加体育运动的女性人数都会增加，她们会创造新的记录。我很荣幸能够获选成为旗手，在奥运会上负担起举国旗的重任。»
哈萨克斯坦国家男子拳击队队长卡穆什别克·阔恩卡巴耶夫，是2014年世界军事锦标赛的冠军、两届亚锦赛冠军、2017年和2019年世锦赛银牌得主。 东京奥运会将是这位 29 岁的克孜勒奥尔达州运动员的第一届奥运会。
«非常感谢哈萨克斯坦奥委会委托我在东京奥运会开幕式上执国旗，这对我来说是一个巨大的责任和荣誉。» 卡穆什别克·阔恩卡巴耶夫说。
东京奥运会开幕式将于7月23日在东京奥林匹克体育场举行。根据日本政府的防疫要求，奥运代表队将在训练基地隔离至少两周，然后再前往东京。 哈萨克斯坦代表团计划于 7 月 16 日启程前往日本。为确保所有运动员的安全和健康，代表团的航班将由阿斯塔纳航空公司包机执飞。
根据此前的报道，哈萨克斯坦今年将有95名运动员参加奥运会，不过国家奥委会表示，由于还需要等待国际体育联合会对部分体育项目的资格分配结果，最终的运动员名单将在 7 月 5 日之后公布。
【编译：木合塔尔·木拉提】