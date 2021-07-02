托卡耶夫总统接见东京奥运会哈萨克斯坦国家代表队

哈通社/努尔苏丹/7月2日—据总统府新闻消息，第32届夏季奥运会前夕，托卡耶夫总统2日在总统府接见哈萨克斯坦国家代表队成员。

代表队的大部分成员在阿拉木图通过视频方式参加了会谈，在那里，运动员们正进行启程奥运前的最后一次集训。

总统在讲话中表示，在国际体育赛事中捍卫国家的荣誉，是一项重大的责任和使命。自独立以来，哈萨克斯坦在各届奥运会中共荣获16枚金 牌、71枚奖牌，全国各地建设了100多个大型体育馆，其中包括16个国际级别设施。

在这样困难的时期点燃东京奥运圣火，将成为全人类一同抗击全球大流行病的象征，总统表示说：«新冠疫情对许多国家造成了沉重的打击。在疫情期间依然保持自律的训练和生活方式的你们，为其他所有人树立了榜样。»

总统还表示，在独立30周年之际登上奥运领奖台，不仅是个人成就，也将成为整个民族的荣誉。而这也将激励成千上万的年轻人参加体育运动，遵从健康的生活方式，并努力实现自己的目标。

总统表示相信哈萨克斯坦运动员将在东京奥运会期间取得骄人的成绩，加强我国在国际体育领域的声誉，同时指出运动员每一次胜利的背后，都是教练们的辛勤付出。

仪式最后，总统向哈萨克斯坦代表团旗手--伦敦奥运会田径赛冠军奥尔加·雷帕科娃和国家拳击队队长卡穆什别克·阔恩卡巴耶夫递交哈萨克斯坦共和国国旗。

雷帕科娃代表国家队就总统的热情接待和良好祝愿表示了感谢。



【编译：达娜】