托卡耶夫总统出席阿拉什先烈纪念碑揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/7月4日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫7月4日出席了在首都努尔苏丹举行的阿拉什先烈纪念碑揭幕仪式，向纪念碑鲜花并发表致辞。

托卡耶夫总统表示，在哈萨克斯坦独立30周年和首都日前夕，为曾经领导哈萨克斯坦历史上重要的阿拉什运动的先烈们竖立纪念碑，具有象征意义。

总统指出，阿里汗·博凯汗、阿赫梅特·拜图尔森以及米尔扎赫普·杜拉特是著名的历史人物，以他们三位先烈为代表的这座纪念碑，是对所有在阿拉什运动中，为民族未来和主权独立奋斗过的英雄们的致敬。

总统着重重申了阿拉什先烈们为民族精神复兴和确保国家领土完整做出的巨大贡献。

他还表示，在前苏联的大清洗中，许多阿拉什先烈们被捕被杀，他们的作品甚至姓名都险些被从历史中抹去，但随着哈萨克斯坦的独立，这些宝贵的历史财富得以存续至今，不被后人遗忘。

托卡耶夫总统在致辞中透露，他已下令成立一个国家委员会，为曾经在前苏联政治大迫害中受难的受害者们全面恢复名誉。

托卡耶夫总统还强调，阿拉什运动的领导者们所梦寐以求的主权独立梦想已经实现，哈萨克斯坦如今已成为国际社会备受尊重的一员。

【编译：木合塔尔·木拉提】