俄、中、乌等多国领导人发贺电向首任总统致以祝贺

哈通社/努尔苏丹/7月6日 – 据首任总统官网消息，在哈萨克斯坦共和国首都日及哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫生日之际，世界各国领导人纷纷发来贺电，向首任总统致以祝贺。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在贺电中强调，哈萨克斯坦在社会、经济和政治发展方面取得的令人瞩目的成就，无一不与首任总统的卓越领导有关。

中华人民共和国国家主席习近平赞扬哈中两国在加强和发展双边关系方面取得的成就，他强调中国始终重视纳扎尔巴耶夫为两国关系发展作出的贡献。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫对纳扎尔巴耶夫为深化哈乌两国全方位合作所做的贡献表示赞赏。 «由于贵国卓有成效的活动和明智的外交政策，哈萨克斯坦在国际舞台上赢得了非凡的地位，»他的贺电中写道。

吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫以电话方式向首任总统致以生日祝贺，祝愿他身体健康、事业兴旺。扎帕罗夫指出，纳扎尔巴耶夫对发展现代哈吉关系以及双边战略伙伴关系和联盟具有特别重要的意义。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙强调了首任总统在独立的哈萨克斯坦繁荣中所发挥的作用。 «现代哈萨克斯坦在社会经济和政治领域的所有宏伟成就都与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫有关。»他写道。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基祝愿首任总统身体健康，为哈萨克斯坦的繁荣昌盛而采取的所有工作一切顺利。他表示，希望由纳扎尔巴耶夫奠定的乌哈伙伴关系的坚实基础，将进一步深化双方的互利合作，为两国人民造福。

韩国总统文在寅在贺电中回忆起2019年与首任总统的会面，以及对他丰富的经验和充满智慧的言谈举止的深刻印象。 «您在哈萨克斯坦独立 30 年所取得的成就中发挥了关键作用，»他补充道。

【编译：木合塔尔·木拉提】