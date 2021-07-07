外长特列吾别尔德对西班牙进行正式访问 两国签署多项协议

哈通社/马德里/7月7日 – 哈萨克斯坦共和国政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对西班牙进行正式访问。

外交部消息称，访问框架下，穆赫塔尔·特列吾别尔德觐见西班牙国王费利佩六世，会见了西班牙参议院议长皮拉尔·约普，并与西班牙王国外交、欧盟与合作大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚举行了会谈。

在与国王费利佩六世的会晤中，双方重申了两国关系的战略性，并就进一步深化努尔苏丹与马德里互利合作，特别是加强高层政治对话的前景交换了意见。

费利佩六世高度评价了西哈两国间合作水平的高速发展，并向哈萨克斯坦首任总统、纳扎尔巴耶夫就其生日表示热烈祝贺。

在与西班牙外长阿兰查·冈萨雷斯·拉亚的会谈中，双方就政治、贸易和投资领域双边合作的广泛问题进行了讨论。此外，两国外长还就双方在联合国、欧安组织和欧洲委员会等国际组织中的合作予以了高度关注，并着重强调了执行哈萨克斯坦与欧洲联盟之间加强伙伴关系与合作协定的重要性。

双方还讨论了在应对新冠疫情方面的措施。为方便两国公民互访和发展旅游领域合作，哈方提议考虑相互承认对方国家的新冠疫苗接种证书的可能性。

双方还就继续推动哈萨克斯坦和西班牙之间的航空服务协议达成一致。

根据会谈结果，两国外长签署了哈西政府间科技合作协议、农业和环境保护领域的谅解备忘录，以及哈萨克斯坦国际开发署（KazAID）与西班牙国际开发署（AECID）之间的合作协议。

在同西班牙参议院议长皮拉尔·约普的会晤中，双方就进一步加强两国议会间合作，特别是通过新成立的哈萨克斯坦-西班牙议会间合作小组开展工作进行了讨论。

两国议会在国议会联盟、欧安组织议会和欧洲委员会等多边机构中的相互联系等问题得到了重点关注。

访问期间，特列吾别尔德还出席了与西班牙企业代表的圆桌会议。超过20多家西班牙大型企业参加了会议。

会上，哈萨克斯坦向西班牙企业界介绍了在交通基础设施、可再生能源、国防和航空航天、农业工业综合体、制药、工程、冶金和其他行业实施的投资项目和机会。

访问框架下，外长还会见了西班牙前首相何塞·路易斯·萨帕特罗，并参观了空客生产基地和国际培训中心。

西班牙是哈萨克斯坦十大贸易伙伴之一。尽管受疫情影响，2020年哈萨克斯坦与西班牙贸易额仍达14亿美元，今年1-5月贸易额增长80%以上，达8.42亿美元。2005-2020年期间，西班牙对哈萨克斯坦的直接投资额达2.45亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】