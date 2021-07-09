总统会见联合国大会主席博兹基尔

哈通社/努尔苏丹/7月9日—据总统府新闻消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日会见前来哈萨克斯坦进行访问的联合国大会第75届会议主席​沃尔坎·博兹基尔。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与联合国之间的合作重点，特别是在抗击流行病以及确保地区安全和稳定方面的联合行动等议题进行了讨论。

托卡耶夫总统表示，联合国大会主席沃尔坎·博兹基尔对哈萨克斯坦的此次访问凸显了中亚地区的重要性。

«您的访问对评估中亚局势非常重要，该地区在全球政治中的作用日渐凸显。非常高兴您作为联合国大会主席身份进行会面。我们将联合国视为多边主义的支柱，哈萨克斯坦完全支持联合国目标。相信大会将在您的领导下实现组织目标，特别是在抗击新冠疫情方面做出巨大贡献。»总统说。

总统表示，国际社会应共同努力，一起应对这一流行病带来的不利后果。

«哈萨克斯坦作为国际社会的一员，将尽一切努力克服危机影响。哈萨克斯坦已开发了自己的疫苗。未来，如有必要，我们会将其提供给有需要的国家。»总统说。

博兹基尔则感谢托卡耶夫总统的热情接待，同时赞扬哈萨克斯在坦任联合国安理会主席国期间取得的成果，以及为解决叙利亚冲突所做的工作。

«哈萨克斯坦积极参与联合国工作。此外，您本人也在联合国系统有着多年的工作经验，而今天作为国家领导人也在积极与本组织开展合作。» 博兹基尔则说。

同时，双方还就与阿富汗局势有关的地区安全和稳定问题进行了讨论。在此方面，博兹基尔就阿斯塔纳进程对和平解决叙利亚争端问题方面做出的贡献表示了支持。

【编译：达娜】