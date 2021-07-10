托卡耶夫总统主持召开政府扩大会议 强调经济增长重要性

哈通社/努尔苏丹/7月10日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在首都主持召开了政府扩大会议。

此次会议以视频在线形式举行，政府总理、各部部长、三大直辖市市长及各州州长，以及其他政府机构的主要负责人参会。

会议对哈萨克斯坦2021年上半年的社会和经济发展情况进行总结。

政府总理阿斯哈尔·马明、副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫、央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫以及曼格斯套州、北哈州和奇姆肯特市市长分别在会上发表了相关报告。

阿斯哈尔·马明在汇报中指出，尽管遭遇了新冠疫情，但哈萨克斯坦2021年上半年国家预算收入计划完成率为107.5%。有基于经济多元化政策的有效实施，上半年哈萨克斯坦非初级经济部门投资活力明显提高，具体而言，建筑业、制造业（包括食品行业）、通信行业、房地产和物流运输等领域获得的投资大幅增长。

«在新冠大流行期间，哈萨克斯坦实体部门已成为经济稳定的一个因素，并显示出其竞争力。»阿斯哈尔·马明说。

总理表示，上半年哈国吸引的外来直接投资达到了44亿美元，在不计算采掘业的情况下哈国经济领域的投资额增长了23.2%。

他还指出，虽然由于田吉兹油田和卡拉恰甘纳克油田主要项目的实施放缓，导致固定资产投资下降了1.8%，但这一方向上的投资数据将有望在年底前恢复增长。整体而言，上半年固定资产投资总额达5.2万亿坚戈。

阿斯哈尔·马明在汇报中表示，政府今年将实施一系列措施，以确保经济增长保持 3.7-4% 的范围内

根据总理的说法，计划在今年年底前实施价值 8 万亿坚戈的 415 个投资项目，并完成 1700 万平方米的住房建设。此外，还计划推动现代化教育设施和医疗设施、基础设施等建设，并增加饮用水供应。

会上，托卡耶夫总统强调了提高 2021 年下半年经济增长的重要性。总统表示，尽管受到大流行和防疫限制措施的影响，哈萨克斯坦的经济仍然实现了2.2%的增长。而随着全球经济复苏，以及新冠疫情的逐渐稳定和防疫检疫限制措施的逐步放宽，经济商业活动将有望获得振兴。

会议还针对后疫情时期的经济发展任务进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】