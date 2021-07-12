前苏联时期七分之一的犯人在哈境内服刑

哈通社/努尔苏丹/7月12日 – 前苏联时期，哈萨克斯坦曾是该政权主要的犯人服刑区域之一。

哈萨克斯坦内务部监狱系统委员会执行主席毕布古莉·蒙艾特帕索娃12日在线上模式举行的新闻发布会上，回忆了哈萨克斯坦独立初期的监狱系统情况。

«在前苏联事情，由于强迫移民、政治迫害和处女地大开发等一系列国家政策的直接影响，哈萨克斯坦成为了当时苏联‘劳改犯’最为集中的区域之一。» 蒙艾特帕索娃说。

据其介绍，在当时，每7名被判有罪的苏联公民当中，就有1人在哈萨克斯坦境内服刑。

这也导致哈萨克斯坦独立初期，境内服刑人员占人口比例（监禁率）仅次于美国和俄罗斯，一度位居世界第三。

复杂的历史原因，使哈萨克斯坦在90年代初期的监狱系统高负荷运转，面临了非常严峻的局面。超负荷的服刑人数，使当时的哈国监狱系统面临着诸如卫生条件差、传染病流行、死亡率上升等一系列问题。

独立后的哈萨克斯坦对此作出了重大的改革，在短时间通过一系列重要的法律和结构调整，完善了立法框架和执法程序。

在大幅度改善监狱环境的同时，对前苏联的许多冤假错案进行了拨乱反正。

有基于此，哈萨克斯坦的监禁率很快的从全球第三下降到了第99位。

前苏联时期，有许多人被冠以«人民敌人»的罪名，并因此遭受政治迫害。1921年至1954年间，哈萨克斯坦有10万人被判刑，其中2.5万人被枪决。

共和国境内建立了古拉格-阿勒吉尔、卡尔拉格、斯特普拉格等大型集中营设施。政治迫害时代，哈萨克斯坦境内的劳动营中关押了超过500万人。

1930~1940年代，哈萨克斯坦成为了上百万苏联公民的被流放地。1937年秋季，数十万韩裔、土耳其裔、伊朗裔、库尔德裔以及阿塞拜疆裔人被流放至哈萨克斯坦。伟大卫国战争期间，又有大量德意志、希腊、车臣、印古什、卡拉恰伊、克里木鞑靼和其他民族的人们，被迫流亡哈萨克斯坦。他们的数量达到了120万以上。​

值得一提的是，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布的《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，哈政府已于今年成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会​。

委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

自2003年开始，依据《为政治迫害受难者正名》法，哈萨克斯坦已向前苏联政治迫害行为的受难者提供了总额150亿坚戈的一次性补偿和补助金。

【编译：木合塔尔·木拉提】