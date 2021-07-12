哈萨克斯坦增加对外籍哈萨克大学生提供的本科公费名额

哈通社/努尔苏丹/7月12日-- 哈萨克斯坦同胞基金会副主席玛高亚·萨尔巴索夫12日就对外籍同胞提供的本科公费名额分配情况进行了介绍。

萨尔巴索夫说：“今年，我国将从本科公费总名额中向外籍同胞提供的公费名额由2%增至4%。近3年，政府为外籍同胞提供了3500个预科班公费名额。此外，根据同胞基金会的建议，教育和科学部2020年为外籍哈萨克同胞首次举行了在线模式哈萨克斯坦国家统一考试（全国统一高考- ҰБТ）。我们今年也将为外籍同胞举行在线高考。”

据他介绍，过去5年，共有3643名外籍同胞获得了本科公费名额。

同胞基金会副主席表示，大专公费名额分配数量也将增至4%。去年，共有540名外籍同胞获得了大专公费名额。

“2020年开始，基金会为报考纳扎尔巴耶夫大学的外籍同胞开设了‘阿拜’奖学金。当年，来自美国、加拿大、中国、乌兹别克斯坦和蒙古国等国家的56名考生申请该奖学金。最终，13名学生获得公费名额。”他说。

萨尔巴索夫还表示，同胞基金会目前与海纳尔大学和霍尔赫特阿塔国立大学开展合作，计划为外籍同胞提供“同胞”奖学金。

【编译：小穆】