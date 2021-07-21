总统听取曼格斯套和克孜勒奥尔达州州长的工作汇报

哈通社/努尔苏丹/7月21日--据总统新闻秘书别热克·瓦里在Facebook页面发布的消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日听取了曼格斯套州和克孜勒奥尔达州州长有关疫情防控工作和社会经济发展情况的电话汇报。

曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫向总统就包括新冠疫苗接种进展在内的疫情防控相关措施，以及农场饲料供应问题做出了工作汇报。

总统指示，要加大疫苗接种力度，采取措施规范和预防劳动争议，为石油公司和单位职工创造良好的社会条件。

同时，总统还下达工作任务，要求政府与地方政府一同采取必要措施，为受干旱影响的农民和农村人口提供支持。

克孜勒奥尔达州州长古丽莎拉•阿布德哈勒科娃也向总统讲述了该州的疫情防控措施。据其介绍，该州52% 的目标接种人群已接种新冠疫苗。

同时，她还介绍了该州的水资源情况。 如今，每秒有 550 立方米水通过锡尔河流入该州。在这方面，成立了一个工作委员会，以确定向经济实体供水的顺序和水量问题。

据其介绍， 7月12日，阿热勒县宣布进入紧急状态。 因此，决定从政府储备和地区预算中拨出资金用于饲料补贴，以及水渠和钻井的清洁工作。

总统指示，进一步加强该州的疫苗接种工作，采取综合措施解决石油和天然气行业的问题，并保障为克孜勒奥尔达地区受影响的农民提供饲料问题。

【编译：阿依波塔】