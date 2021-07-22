政府总理对阿克托别州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/7月22日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明于2021 年 7 月 21 、 22 日对阿克托别州进行工作视察，了解了该州的社会经济发展情况。

总理参观了位于阿克托别工业区的 Zerde-Keramika Aktobe工厂。 该公厂的年产能为500万立方米陶瓷花岗岩和瓷砖。 该项目的投资额为292亿坚戈，计划于今年第三季度投产。

工作视察框架下，总理还参观了Aktoberentgen工厂的工作，该工厂的年生产能力为 122 台 X 光机和复合设备。该工厂的部分产品出口至俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

今年，国家扶持措施将覆盖阿克托别州3300多家中小企业。 总理访问了 PO Global-Spetsodezhda 有限责任公司缝纫厂，该厂约有 200 名员工，年生产量为 120 万件产品。

同时，总理视察了该州能源潜力的开发情况。参观了阿克托别系统间电力网络股份公司，目前正在建设一个容量为 57 MW 的燃气轮机机组。 该项目的实施将使该工厂的容量增加到 175 兆瓦，计划于 2021 年 12 月完成。

在哈尔哈勒县巴大木沙村，马明视察了 Arm Wind 有限责任公司风电场的工作。 目前，风电场二期建设正在进行中。 该电站每年将产生100兆瓦的电力，投资额为8500万美元，计划于今年9月竣工。

总理还视察了«阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕»国家级公路的重建情况，并指示及时完成高速公路的重建工作。

总理还了解了计划于 2025 年完工的阿克托别市 Batys-2 小区的建设。 小区总面积达535公顷，今年计划将100万平方米的住房交付使用。

在马尔托克县，马明参观了生产颗粒饲料的«Milker» 工厂。 项目的投资为7亿坚戈，产能力为1.2万吨/年苜蓿颗粒。 饲料在哈萨克斯坦和国外的需求量很大，特别是在中国、俄罗斯、伊朗和阿联酋等国家。

此外，总理听取了阿克托别州至 2030 年的发展计划。 计划在10年内吸引370亿坚戈私人投资，将农场数量增加到72个，创造400多个新就业岗位。

在参观Green Capital哈萨克斯坦有限责任公司温室综合体期间，总理了解了温室生产的现状和该行业的进一步发展前景。

在过去三年中，阿克托别州新建了 8 个温室。 计划到 2025 年再实施两个总额为 170 亿坚戈的大型项目。 预计这将使温室产量增加 40%。

根据今年6个月的结果，阿克托别州的工业生产量与2020年同期相比增长了8.2%——达到9972亿坚戈。

农业总产值达1169亿坚戈（+2.6%），建筑工程量——769亿坚戈（+5.4%）、36.65万平方米住房（+4.1%）投入使用。

固定资产投资增长11.9%，吸引2928亿坚戈。 计划到2021年底实施投资额达1257亿坚戈的31项投资项目。

【编译：阿依波塔】