东京奥运第二比赛日：哈萨克斯坦举重队获一枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/7月25日--7月25日，东京奥运会迎来第二个比赛日的争夺。

哈萨克斯坦队在举重、乒乓球、击剑、射击、拳击、柔道、水球、游泳、皮划艇激流、网球和赛艇11个项目中全力以赴，捍卫国家荣誉。

根据这一天的比赛结果，哈萨克斯坦选手在网球项目：

男子单打首轮比赛中，米哈伊尔•库库什金对阵阿根廷选手费德里科·科里亚，并以7:6/7:5的成绩获胜，晋级下一轮。下轮比赛中，库库什金将同白俄罗斯选手伊利亚·伊华舒卡进行较量。

女子单打首轮比赛中，尤利娅•普婷塞娃对阵阿根廷选手，但期间因受伤退赛，无缘晋级。

另一名选手雅罗斯拉娃•施韦多娃对阵澳大利亚选手艾拉·汤姆贾诺维奇，但期间因受伤退赛，无缘晋级。

举重项目：

男子61公斤级比赛中，伊戈尔·索恩以294公斤的总成绩位列季军，荣获铜牌奖项。就这样，哈萨克斯坦队迎来了东京奥运会的第二枚奖牌。

赛艇项目：

男子单人双桨四分之一决赛中，弗拉季斯拉夫·雅科夫列夫以7分39秒47的成绩排名第6位，未能晋级半决赛。

柔道项目：

男子66公斤比赛中，叶尔兰·赛热克詹诺夫在32强淘汰赛以1秒2的成绩击败了阿塞拜疆对手奥尔罕·萨法罗夫，然而在16强淘汰赛中，惜败意大利对手曼努埃尔·隆巴多，未能晋级。

射击项目：

女子双向飞碟资格赛中，阿塞姆·奥林贝和卓娅·克拉夫琴科分别以69和68的分数排名第19和22位。

男子10米气步枪资格赛中，尤里·尤尔科夫以621.9的分数排名第36位。

击剑项目：

男子个人重剑比赛中，鲁斯兰·库尔班诺夫在32强赛以15:7的比分击败意大利对手马尔科·费凯拉，然而在16强赛中，不及日本对手山田优，未能晋级。

乒乓球项目：

男子单打第二轮比赛中，基里尔·格拉斯门科以4:3的比分击败捷克选手卢博米尔·扬察里克，晋级下一轮。

皮划艇激流：

根据男子单人划艇激流回旋预赛两轮结果，亚历山大·库利科夫以108秒12的成绩排名第15位，顺利晋级半决赛。

根据女子单人皮艇激流回旋预赛两轮结果，叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃以135秒25的成绩排名第24位，未能晋级。

拳击项目：

男子轻量级32强赛中，扎吉尔·萨菲乌林对阵秘鲁选手莱奥丹·佩索·萨博亚，以5:0的成绩击败对手，成功晋级16强赛。16强赛将于7月31日举行。

游泳项目：

女子100米仰泳预赛中，迪亚娜·纳扎洛娃以1分06秒99的成绩排名小组第8位，未能晋级。

水球项目：

男子预赛中，哈萨克斯坦队对阵克罗地亚队，以7:23的比分惜败。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦暂居奖牌榜第28位。

【编译：达娜】