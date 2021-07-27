政府总理会见乌兹别克斯坦交通部长

哈通社/努尔苏丹/7月27日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明27日会见乌兹别克斯坦交通部长伊勒哈姆·马赫卡莫夫。

据总理官网消息，会谈期间，双方讨论了在过境运输领域的合作前景。具体来说，货运量的增加、铁路和公路运输的发展、重大联合基础设施项目的实施等问题。

哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的战略伙伴关系在包括过境和运输在内的各个领域得到了迅速发展。 目前，两国正在采取措施增加运输和物流潜力，以扩大贸易合作。

2021年1至5月，贸易额增长46%，达15亿美元， 哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦的出口增长58.4%。

尽管受疫情影响，但哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的货运量都有所增加。

2021 年第一季度，集装箱运输量较 2020 年同期增长 57%，达到了 23.39 万标准箱。 今年前6个月的公路货运量同比增长18%，达130万吨。

双方就从今年7月29日起开通每周两班的“阿克托别-努库斯 ” 新航班达成共识。 目前，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间每周有 32 个航班。

此外，双方讨论了重大联合基础设施项目的实施问题。具体来说，讨论了建设“达尔巴扎-马克塔拉尔 ” 新铁路线、“突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干 ” 高速公路等项目。

【编译：阿依波塔】