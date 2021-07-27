副总理主持召开新冠疫情防控跨部门委员会工作会议

哈通社/努尔苏丹/7月27日--哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫27日主持召开新冠肺炎疫情防控跨部门委员会工作会议。

副总理听取了卫生部和努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和卡拉干达州、阿特劳州有关疫情防控工作的汇报，并指示采取措施，保障向医疗机构和民众提供药品和必要医疗器械工作。

跨部门委员会决定加强努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和阿特劳及卡拉干达州的防疫限制措施，这些地区占全国每日新增确诊病例的65%和每日死亡率的 55%。

2021年8月2日起，以上地区将实施以下限制措施：

-暂停所有未加入Ashyq健康二维码系统的企业和组织的工作，中央政府机构、州政府、执法机构、医疗 卫生组织、媒体、食品商店、药店和民生组织除外；

-禁止组织举行娱乐、体育、纪念和其他聚集性活动；

-将80% 的政府机构、办公室、国有公司和其他组织的员工转移到远程工作（已接种疫苗或在过去3 个月内确诊并康复的员工除外）。

此外，建议阿克莫拉、阿拉木图和卡拉干达州州长加强与努尔苏丹市（布拉拜、切利诺格勒、阿尔沙勒县），阿拉木图（卡拉赛、塔勒哈尔、伊犁、耶恩别克什哈萨克县）、奇姆肯特市（塞拉木、托列比县）、卡拉干达州（铁米尔套、沙赫京斯克、阿拜县)的边界防疫限制措施。

根据国家首席卫生医师于2021年7月14日发布的第32号决议，2021年8月10日之前，服务行业的所有工作人员必需接种COVID-19疫苗。

【编译：阿依波塔】