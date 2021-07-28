奥运会第五日盘点：哈萨克斯坦网球选手晋级女单半决赛

哈通社/努尔苏丹/7月28日—28日，2020东京奥运会结束第五个比赛日的争夺。哈萨克斯坦队在网球、公路自行车、射箭、拳击、柔道、游泳以及竞技体操7个大项展开角逐。

根据当天的比赛结果，哈萨克斯坦运动员们在网球项目：

女子单打四分之一决赛中，叶列娜·热巴金娜以7:5/6:1的出色比分击败了世界排名第9位的西班牙对手加尔维涅·穆古鲁萨，顺利晋级半决赛。热巴金娜将在下场比赛中对阵瑞典选手贝琳达·本契奇。

混合双打第一轮比赛中，哈萨克斯坦组合雅罗斯拉娃·施韦多娃/安德烈∙格鲁别夫对阵日本组合柴原瑛菜/麦克拉克兰勉，以3:6/6:7的比分惜败，无缘四分之一决赛。

公路自行车：

男子个人计时赛决赛中，阿列克谢·卢岑科以1小时02分21秒67的成绩排名第32位，淘汰出局。

射箭：

男子个人1/32淘汰赛中，桑扎尔·穆萨耶夫对阵中国选手王大鹏，以4:6的比分落败，无缘晋级。

拳击：

女子中量级16强赛中，娜捷日达·雷亚贝茨对阵加拿大选手塔玛拉·蒂博，以1:4的比分不敌对手，淘汰出局。

男子羽量级16强赛中，谢里克·捷米尔扎诺夫对阵美国选手杜克·拉根，以0:5的成绩落败。

男子轻重量级16强赛中，别克扎特·努尔达乌列托夫以1:4不敌俄罗斯奥委会选手伊玛姆·哈塔耶夫，遗憾出局。

柔道：

男子90公斤级64强赛中，伊斯兰·博兹巴耶夫对阵巴西选手拉斐尔·马塞多，以10:0的比分获胜晋级，然而在32强赛中，不敌阿塞拜疆对手，遗憾出局。

游泳：

男子200米蛙泳半决赛中，德米特里•巴兰丁以2分09秒22的成绩排名小组第7位，未能晋级。

竞技体操：

男子个人全能决赛中，米拉德·卡里姆以82.530的总成绩排名第14位，无缘奖牌。

【编译：达娜】