哈通社/努尔苏丹/7月31日 – 托卡耶夫总统向土耳其总统埃尔多安致慰问信。

总统新闻秘书别热克·瓦里31日通过Facebook主页表示，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就土耳其山火灾对该国经济和旅游中心地区造成的巨大损失，向该国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安致慰问信。

消息称，托卡耶夫总统在慰问信中，向兄弟的土耳其人民致以慰问，并表示哈萨克斯坦随时愿意向兄弟国家提供人道主义援助。

总统还向埃尔多安表达了祝愿土耳其早日战胜山火灾害的诚挚心意。

连日来，土耳其安塔利亚、穆拉、梅尔辛、阿达纳等多地接连发生森林大火。土耳其各地累计派出了4000多名消防队员、3架消防飞机、9架无人机、38架消防直升飞机、680辆消防车参与灭火行动。

截至目前，多地大火已致4人遇难，其中3人来自安塔利亚，1人来自穆拉省。根据初步评估，仅安塔利亚马纳夫盖特地区，就有2300栋建筑物受到火灾影响，其中126栋建筑物受损严重。

截至当地时间7月30日，目前土耳其国内66个起火点的火势获得了基本控制。13个起火点的灭火行动仍在持续，多架无人机全天候密切监控相关地区的火势。火灾的具体原因目前仍在持续调查中。

【编译：木合塔尔·木拉提】