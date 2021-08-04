各国学者就乌兹别克斯坦政治体制改革进行讨论

哈通社/努尔苏丹/8月4日 -- 由乌兹别克斯坦共和国直属总统的国家管理学院、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦弗里德里希·艾伯特基金会以及阿斯塔纳国家公务枢纽共同组织的线上模式的圆桌会议3日召开。

来自中亚、美国和欧洲等多个国家机构和高等学府的150多名专家学者参会，就乌兹别克斯坦正在实施的旨在完善社会政治管理机制的改革措施进行了讨论。

乌兹别克斯坦最高议会副议长阿克玛勒·萨伊多夫，乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯和俄罗斯等国国家管理学院负责人，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦弗里德里希·艾伯特基金会高层代表等在圆桌会议上发表了讲话。

上述发言人在讲话中着重强调了乌兹别克斯坦在公共行政改革、人权和社会发展方面取得的成就。

阿斯塔纳国家公务枢纽管理委员会主席阿里汗·拜梅诺夫指出，乌兹别克斯坦一直积极参与该机构的各项事务。他在讲话中谈到了实施综合战略和提升公共行政质量方面，根据国际惯例需要考虑的许多因素，包括确保战略和预算规划系统的完整性、机构间关系的透明度、信息流的优化、国家机器内业务流程和公共服务的简化、公众的政治参与度等。

讨论中，与会人员向演讲嘉宾提问，探讨了进一步完善公共行政和公共建设的途径和方向。

【编译：木合塔尔·木拉提】