托卡耶夫总统与阿拉木图市市长举行电话会谈

哈通社/努尔苏丹/8月4日—托卡耶夫总统4日同阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫举行电话会谈。

会谈中，双方就有关在阿拉木图市采取的防疫措施以及该市的基础建设发展情况进行了讨论。

市长称，由于德尔塔变种病毒的传播，阿拉木图疫情形势严峻。上周，新冠病毒感染人数增长1.4倍，从7936人增至10805人。一天之内，感染人数增加1.4%。过去24小时，新增确诊病例1558例，其中有症状患者1480例。

由于患者人数的增加，阿拉木图市正开设更多的新冠肺炎的收治医院，目前该市的住院患者达7625人，另有储备床位2400张。

此外，阿拉木图市设立了总规模为50亿坚戈的稳定基金，为全市药房提供药品，制备了所需量的68种不同药物，并为医疗机构提供了满足两个月需求的药品和个人防护用品。

萨金塔耶夫表示，大规模疫苗接种工作仍在继续开展。阿拉木图市共有167个接种站点。截至8月4日，全市740 487人接种了疫苗第一针，545 954人接种了第二针。

总统指示萨金塔耶夫加强防疫工作，严格监控检疫措施的遵守情况。

除此之外，市长还向总统就向阿拉木图市周边地区提供优质饮用水，以及市内部分街道的翻修等工作情况进行了汇报。

【编译：达娜】