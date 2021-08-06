托卡耶夫总统出席中亚五国元首峰会并发表讲话

哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 独立三十周年之际，中亚国家领导人磋商会议8月6日在土库曼斯坦位于里海海滨的阿瓦扎举行。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，以及联合国秘书长中亚问题特别代表娜塔莉亚·盖尔曼出席会议并发表讲话。

托卡耶夫总统在讲话中表示，此次会议的举行恰逢中亚各国独立三十周年前夕，因此具有非常重要的意义。在三十年的发展历程当中，中亚各国实现了经济社会跨越式的发展，各自的文化和精神遗产也得到了复兴。

托卡耶夫总统指出，有赖于数百年的共同历史和文化纽带，中亚各国人民自独立伊始便相互支持、互信互爱，而中亚国家领导人磋商会议机制的建立，以及在努尔苏丹和塔什干成功举行的前两届峰会，为这一传统的友谊、互助和合作关系，注入了新的动力。

托卡耶夫总统强调称，高层间稳定互信对话机制的建立，是区域合作得以不断发展的基石。

托卡耶夫总统指出，独立以来哈萨克斯坦与中亚国家之间的经济联系日益增强，双边贸易额在过去五年内增长1.5倍，达46亿美元，合资企业数量也在不断增加，在工业、能源、工程、农业等领域的正在实施着许多重大联合项目。

总统表示，世界各国正处于艰难时期。 阿富汗当前的局势令人担心，新冠病毒疫情加剧了当前的情况。对此，总统认为中亚各国必须共同努力，加强贸易往来，改善贸易结构，扩大商品供应范围，确保中亚在新阶段的可持续发展。在此方面，托卡耶夫总统表示哈萨克斯坦有能力将向中亚的出口额增加到10亿美元。

同时，托卡耶夫总统提议在中亚运输走廊建立由由批发中心和农业中心组成的统一综合销售网络，将各国产品推向欧亚经济联盟、独联体和第三国市场，并且确保在生产淡季满足国内市场的农产品供应。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在两国交界地区建立的«中亚»国际贸易和经济合作中心，已经成为了中亚地区贸易关系的成功典范。他呼吁各国总统关注并加强对区域经济发展具有战略意义的领域的投资力度。

托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦在国民经济向数字化转型方面的成果，包括正在开展的一系列工业、能源、交通和社会领域的数字化项目，以及作为重点进行发展的«智慧城市»方案。

他还表示，作为联通欧亚的桥梁地区，哈萨克斯坦正在大力开发跨里海国际运输走廊的过境运输潜力，着力推进«中国-欧洲»跨大陆国际多式联运运输线路哈萨克斯坦部分的发展。计划在2025年前完成里海港口集装箱枢纽和其他多个方向铁路线路的建设，进一步实现中亚各国铁路运输的互联互通，开发各国在这一领域的合作潜力。

总统强调称，根据世界银行的预测，中亚交通的发展将令区域各国GDP实现15%的增长，因此哈萨克斯坦始终愿就区域内交通运输的发展与中亚各国开展互利合作。

托卡耶夫总统还谈到了中亚地区水资源和生态系统多样性保护问题。他强调称，中亚各国有必要建立一个针对跨界河流资源的联合管理政策，该政策管理机制需本着等对话、兼顾各方利益和充分履行相互义务的原则。

他表示，水资源应该成为凝聚中亚国家团结之源泉。

针对当前肆虐的新冠病毒全球大流行，托卡耶夫总统指出，中亚各国在疫情面前再一次体现出了兄弟国家之间的友爱互助精神。哈萨克斯坦也始终如一的同周边国家分享自己在医疗科研领域的经验和技术，支持相关领域的互联互通，提供一切力所能及的援助，例如为吉尔吉斯提供QACVAC疫苗等。哈方支持土库曼斯坦关于建立病毒学和流行病学中心的提议。

托卡耶夫总统表示，鉴于当前国际社会、尤其是中亚地区依然面临着恐怖主义、宗教极端主义、毒品贩运和跨国犯罪等一系列现实威胁，为进一步加强中亚各国之间的团结，尽可能的避免不必要的争端，签署一份《中亚睦邻友好合作协议》对中亚发展的重要性日益凸显。

托卡耶夫总统呼吁各方做好准备以在不久的将来实现这样一份协议的签署。他指出，中亚国家如果 能够通过这样的方式，向国际社会传达在重要国际议题上的共同立场，将有利于各国的国家利益。

总统还建议不断加强中亚各国在文化、教育，特别是青年人才之间的交流和互通，借助深厚悠久的历史文化纽带，深化兄弟民族之间的同胞情谊，扩大教育领域的合作。

托卡耶夫总统表示，峰会期间的所有建议都基于深化全面互利合作的真诚愿望，致力于将中亚建设成一个政治稳定、经济发达、生活繁荣的地区。

托卡耶夫总统在总结发言是说：«我深信，在睦邻友好和相互信赖的基础上，各国人民必然能够克服一切艰难险阻，实现我们的崇高目标。»

在当天的会议上，与会的土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，以及联合国秘书长中亚问题特别代表娜塔莉亚·盖尔曼也分别发表了讲话。

根据此次会议的讨论结果，发表了中亚国家联合声明。

【编译：木合塔尔·木拉提 达娜】