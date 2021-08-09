迪玛希感谢奥运健儿：“每一枚奖牌对我而言都是金牌”

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 在今年举行的第32届夏季奥林匹克运动会上，哈萨克斯坦代表团共收获8枚奖牌。这8枚奖牌全部都是铜牌。

著名的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮8日通过个人Instagram账号向哈萨克斯坦的奥运健儿们表示了感谢和支持。

«感谢你们的付出与成就，我的兄弟姐妹们！你们为国家的荣誉而努力拼搏，带回的每一枚奖牌，对我而言都是金牌！愿真主保佑我们，今后我们会征服更多的高峰，取得更好的成绩！»迪玛希写道。

本届奥运会上，哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛，最终以8枚铜牌收官，位列奖牌榜第83位。

为哈萨克斯坦队摘得铜牌的8名选手分别是：柔道运动员叶勒多斯•斯梅托夫，举重运动员伊戈尔·索恩和祖尔菲亚•钦珊罗，拳击运动员卡穆什别克·孔卡巴耶夫和萨肯·比博森诺夫，摔跤运动员伊斯拉姆·萨纳耶夫，空手道运动员达尔汗·阿萨迪洛和菲亚·贝鲁尔采娃。

本届奥运会是哈萨克斯坦作为独立国家参加的第七届奥运会，是奥运参赛成绩最低的一次，也是哈萨克斯坦队首次没有收获金牌银牌的一届奥运会。

【编译：木合塔尔·木拉提】