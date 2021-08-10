阿拜文化遗产：哈萨克最珍贵的文化瑰宝

哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 为纪念哈萨克历史上最伟大的诗人好教育家阿拜·库南拜吾勒诞辰176周年，首任总统图书馆推出了纪念短片。

阿拜通过其文学创作，不仅丰富了哈萨克书面文学的历史和文化底蕴，更凭借其深邃的哲学理念与细腻的情感笔触，使自己的作品成为了跨越时代、永垂不朽的精神文化遗产。

作为诗人的阿拜，极大地拓展了哈萨克诗歌的文学体裁和思想深度，提升了哈萨克古典诗歌的文学地位。他的作品甚至超越了地域、语言与民族的局限，在国际文学史上留下了浓墨重彩的笔划。

阿拜作品的思想性，使其能够在不同的国家、不同的时代，得到各个民族读者的响应与共鸣。迄今其作品已被翻译成了数十种语言文字，在世界上得到了大范围的传播。

哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在其署名文章《阿拜的遗志》中曾写道：«伟大的诗人、卓越的思想家阿拜，是十九世纪和二十世纪相交的时代，哈萨克社会的启蒙者和指路人，是照亮了国家未来发展方向的精神灯塔..... 我相信，阿拜的话语和思想，也必将成为我们建设美好生活的文化根基，引领我们走向辉煌、繁荣的未来。»

【编译：木合塔尔·木拉提】