政府总理要求相关部门大力推进全民疫苗接种工作

哈通社/努尔苏丹/8月11日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明要求相关部门继续加大新冠疫苗接种工作力度。

8月11日，马明在总理府主持召开政府例行工作会议，并听取了卫生部部长阿列克谢·崔关于国内新冠疫情形势的汇报。

总理指出，统计数据显示，当前国内的新冠病毒传播情况略有缓解，病毒传播指数下降至1.01，感染科病床负荷率下降至54%，而康复科病床负荷率为45%。

阿斯哈尔·马明强调指出，要摆脱病毒的阴影，全民疫苗接种是唯一的出路。

总理表示，虽然国内已有近590万人接种疫苗第一针，450万人完成两针接种，但这个数据仍不尽如人意。

«必须继续大力推进全民疫苗接种工作的实施。»阿明说。

总理表示，在疫苗接种方面，西哈州、曼格斯套州和阿特劳州有所落后，该州负责人需要关注该领域工作进展，确保8月份接种计划妥善实施。

总理还要求各地行政长官高度重视对疫情数据的监控，严格执行公共场所口罩令等防疫措施的落实情况，对违反规定的行为予以严惩。

阿斯哈尔·马明还表示，ASHYQ健康二维码系统的全国推广工作进展顺利，其参与企业数量从2.1万家增至10.1万家，增幅达5倍。

总理要求副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫负责继续推广该系统的相关工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】