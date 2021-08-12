残奥会圣火传递今日启动

哈通社/努尔苏丹/8月12日--据共同社报道，东京残奥会12日启动圣火传递相关活动。

到24日开幕式实施的火炬传递分为三个阶段，第一阶段是在43个道府县启动圣火采集仪式至16日结束。承载着人们祈愿共生、灾后重建及和平愿望的圣火将前往东京。受新冠疫情影响，实际火炬手奔跑的场面将大幅减少，圣火传递相应的活动到临近实施前屡次缩小或调整。实际情况是无法预料圣火传递能在何种程度上点燃残奥会气氛。

据残奥会组织委员会称，12日至16日将由地方政府主办圣火采集和各道府县圣火汇聚的造势活动。会场选择能发挥地方特色的场所，各地将分别在灾区、战争遗迹、福利设施和特别支援学校等地举行。

在自镰仓时代起刀具制作兴盛的冈山县濑户内市的«备前长船刀剑之乡»，锻刀师为打造刀具而点燃的火由在智力障碍人士的世界保龄球大赛金牌得主入江信行（33岁）采火。入江表示，«很高兴能参加。希望残奥会上大家能努力比拼。»

第二阶段在17至20日进行，在举行比赛的静冈、千叶、埼玉、东京4个都县各一天采集圣火。在4个都县，先前计划采火后在各地巡回，但千叶、埼玉、东京的公路接力已决定取消。

在最后阶段，日本各地圣火和在被视为残奥会发祥地的英国斯托克･曼德维尔当地时间19日采集到的圣火20日晚间在东京都港区的迎宾馆«集火仪式»上汇合。在进行东京的点火仪式后，迎来24日的开幕式。



