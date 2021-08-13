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    19:28, 13 八月份 2021 | GMT +6

    国务秘书为奥运会获奖运动员颁发奖章

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    哈通社/努尔苏丹/8月13日—根据托卡耶夫总统13日签署的总统令，哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫向东京奥运会奖牌获得者颁发国家奖章。

    在授勋仪式上，库谢尔巴耶夫发表讲话并表示，今年的奥运会是奥运史上最特殊的一次，在全世界与冠状病毒大流行病作斗争之际，组织筹办比赛并不容易，奥运会也因此延期了一年，而运动员们的参赛准备工作也发生了许多变化。

    他还称，在此次奥运会上，柔道运动员叶勒多斯•斯梅托夫，举重运动员伊戈尔·索恩和祖尔菲亚•钦珊罗，拳击运动员卡穆什别克·孔卡巴耶夫和萨肯·比博森诺夫，摔跤运动员伊斯拉姆·萨纳耶夫，以及空手道运动员达尔汗·阿萨迪洛和菲亚·贝鲁尔采娃为哈萨克斯坦赢得了奖牌，在奥运赛场上不余遗力地发挥自己的水平，捍卫了国家荣誉和尊严。

    最后，库谢尔巴耶夫祝贺运动员们的长期辛勤付出取得了回报。

    总统办公厅第一副主任达吾然·阿巴耶夫、政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫以及文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃出席了授勋仪式。

    值得一提的是，除国家奖章和荣誉证书外，运动员及其教练还将获得政府发放的奖金。具体来说，将为运动员发放3100万坚戈奖金，为教练员发放2500万坚戈奖金。

    【编译：达娜】


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