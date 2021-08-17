托卡耶夫总统出席在首尔举行的阿拜半身像揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/8月17日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国进行的国事访问框架下，出席了在首尔举行的阿拜·库南巴耶夫半身像的揭幕仪式。

国家元首对在首尔网络大学（Seoul Cyber University）内竖立的伟大人物阿拜半身像的揭幕仪式给予了高度评价，表示这将加强哈萨克斯坦和韩国之间的友谊。

«哈萨克人民的伟大人物、诗人阿拜•库南巴耶夫的半身像竖立在首尔， 这是韩国人民对哈萨克人民崇高敬意的诚挚表达。»他说。

半身像的设计在哈萨克斯坦进行，随后在韩国完成了打造。 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调指出了在韩国首都校园内竖立半身像的重要性。

总统表示，阿拜不仅是一位伟大的诗人，还是一位才华横溢的思想家和著名的教育家。因此，在学校里放一尊阿拜的半身像无疑是个合理的决定。它的象征意义很特别，他曾呼吁人们掌握科学和知识，提倡创新和创造力。阿拜的遗产不仅是哈萨克斯坦的财富，更是全人类共同的精神文化财富。阿拜认为，人只有在智、学、良、品方面可以优于他人，韩国人民也重视这些品质。基于这些价值观，如今的韩国是最发达的国家之一。去年哈萨克斯坦举行了一系列阿拜诞辰175周年庆典活动，阿拜的作品已被翻译成包括韩文在内的多种语言。韩国也发行了纪念邮票，这一切都将进一步加强两国之间的精神合作。

2010年被宣布为韩国的哈萨克斯坦年，2011年被宣布为哈萨克斯坦的韩国年。 在这方面总统指出，这些措施增加了两国在各个方面的联系。

我们还特别加强了文化和精神领域的合作，这种密切关系将在未来也会继续下去。哈萨克斯坦的一流大学中设有韩语专业。我也知道韩国学生也有学习哈萨克语，这当然也是令人欣慰的一件事。不少哈萨克斯坦学生在韩国留学，我们将继续在教育、科学和文化领域的合作，这将使我们能够本着友好的精神进一步发展合作关系。

最后，总统对与会者表示了诚挚的感谢，并表示相信阿拜的文化遗产将能够在韩国人民的精神世界中占有一席之地。

之后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫参观了网络大学的艺术工作室。

【编译：阿依波塔】