哈韩两国元首出席商界人士座谈会

哈通社/努尔苏丹/8月17日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统文在寅共同出席哈韩两国商界人士座谈会。

总统在讲话中感谢韩国总统文在寅的热情接待和日程安排。总统称，哈韩两国已成为兄弟国家，韩国是哈萨克斯坦最大的对外经贸合作伙伴之一，两国之间巨大的合作潜力尚未充分发挥。

总统认为，哈萨克斯坦除了作为拥有1900万人口的市场外，还能够成为进入欧亚经济联盟的有效平台。哈萨克斯坦是中亚地区经济最发达的国家。现代法律、税收和金融体系以及中亚的自由贸易体系使哈萨克斯坦成为该地区最有利的工作平台。

在谈到哈萨克斯坦为投资者提供的特别优惠时，托卡耶夫总统向韩方介绍了《战略投资协议》，并表示这一机制将成为«微风»经济合作理念的基础。

托卡耶夫总统还指出，两国在底土利用、创新和新技术、核能、替代和可再生能源、石油和天然气、工程领域有机会实施有效的项目。总统表示，这些并不是合作的全部领域。他指出，韩国在冶金、汽车和食品生产、医疗保健和教育领域取得了长足发展。

总统指出，哈萨克斯坦非常需要获得经验、知识和技术。他表示，哈萨克斯坦目前正处于向数字化和新技术的过渡阶段。

«哈萨克斯坦愿意在投资和技术合作的各个领域开展工作，在此方面，我们拥有发达的基础设施。哈韩两国建立了友好关系，因此，我对我们合作的未来寄予厚望。作为哈萨克斯坦共和国总统，我将密切监督已达成的协议的执行情况，以及旨在加强两国间经济合作的所有行动。»总统说。

文在寅在讲话中表示，韩国政府将全力支持与哈萨克斯坦实施联合投资项目。

值得一提的是，当天共有4家哈萨克斯坦企业以及10家韩国企业代表出席会议。韩国三星电子、现代汽车、LS、斗山重工业、乐天制果、赛尔群等企业领导层在会上发表了讲话。

【编译：达娜】