哈萨克斯坦将在韩国釜山设立总领事馆

哈通社/首尔/8月18日 – 总统新闻秘书别热克·瓦里发布消息称，哈萨克斯坦将在韩国南部城市釜山设立总领事馆。

消息称：«为了进一步推动哈萨克斯坦和韩国之间的合作关系，托卡耶夫总统决定在釜山设立总领事馆。»

根据早前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对韩国进行的国事访问从在青瓦台举行的隆重欢迎仪式开始。

访问框架下，托卡耶夫总统出席韩国向其民族英雄洪范图将军授予最高荣誉勋章仪式。

17日在位于首尔的韩国总统府——青瓦台，与韩国总统文在寅举行了会谈。会谈期间，两国总统就进一步加深哈萨克-韩国战略合作伙伴关系的前景进行了全面深入的讨论。双方着重关注了经贸、投资和人文领域的合作。此外，两国总统还针对共同关心的国际和地区热点议题交换了意见，并讨论了在国际组织当中的相互合作问题。

总统指出，2019年文在寅访问哈萨克斯坦期间，双方在努尔苏丹市举行的建设性会晤对哈韩两国各领域合作的发展起到了巨大和重要的推动。

与韩国总统文在寅举行会谈后，两国元首共同召开了新闻发布会。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和韩国虽然相距遥远，但两国人民有着相似的命运。 韩国是哈萨克斯坦在东亚的战略伙伴之一，两国间的多方面合作正在迅速发展。 «今天，我们在相互信任和支持的基础上举行了会谈，以将这种关系提升到新的水平，并确定了新的合作领域。»

当天，托卡耶夫总统还前往参拜了韩国卫国烈士纪念碑，并出席了在首尔市的阿拜半身像揭幕仪式。

两国总统还共同出席了哈萨克斯坦-韩国商务圆桌会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】