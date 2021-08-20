哈萨克斯坦境内共有多少处油田？

哈通社/努尔苏丹/8月20日—哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长赛热克哈里·布雷克舍夫就国家矿产资源基地现状进行了介绍。

布雷克舍夫在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，全国共有8000多处矿区被纳入国家矿产平衡表中，其中包括317处碳氢化合物矿区（石油、天然气、凝析油）、910处固体矿物矿区、3000多处常见矿物矿区以及4000多处地下水矿物矿区。

全国317处油田的原料储量达到44亿吨。

他表示，哈萨克斯坦石油平衡储量中包括A+B+C1+C2类别原油44亿吨，天然气3.8万亿立方米，凝析油4.14亿吨。其中大部分集中在阿特劳 (75%) 和曼格斯套(11%) 州。而68%的油气储量又来自田吉兹、卡拉恰干纳克、卡沙甘三大油田。

布雷克舍夫表示，卡沙甘油田是支撑国家矿产资源储量的主要因素。若没有卡沙甘油田，国家矿产资源储量的饱和系数将达到0.9。因此，为解决该问题，需要快速勘探开发有前景的油田，对此有必要吸引私人投资者，因为在开发新的油田后，至少需要10-15的时间才能实现投产。

【编译：达娜】