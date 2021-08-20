政府总理出席欧亚政府间理事会会议 提出确保欧亚经济联盟经济稳定举措

哈通社/努尔苏丹/8月20日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明20日作为主席出席欧亚政府间理事会会议，提出了确保欧亚经济联盟经济稳定的一系列举措。

总理指出，欧亚经济联盟国家的关键经济指标呈现稳定恢复趋势。 今年1-6月，欧亚经济联盟内部相互贸易额约为330亿美元，同比增长32%。 与第三国贸易额增长24.5%，达3711亿美元。

2021年上半年，欧亚经济联盟成员国所有运输种类的货物周转量达3.1万亿吨公里，同比增长4.6%。

跨境运输量也显着增加，尤其是今年1-7月，仅欧洲-中国-欧洲方向的哈萨克斯坦集装箱运输量增长47%，达38.14万标准箱。

总理指出，与大流行相关风险的持续时间比预计时间要更长。在这方面，有必要更新 2020 年 4 月采取的确保欧亚经济联盟内部经济稳定相关措施，并指示欧亚经济委员会将相关提案提交至计划于 2021 年 10 月召开的欧亚政府间理事会下一次会议。

同时，马明强调指出了采取额外联合行动措施，以确保粮食市场稳定、提高欧亚经济联盟生产农产品和向国外市场出口的能力，并在该领域形成额外资金来源的重要性。

他说：«执行这些任务将使我们的宏观区域能够确保粮食安全，并将自己打造成欧亚地区最重要的粮食中心之一。»

马明表示，需要与领先的金融机构合作，在欧亚经济联盟加快推进«绿色»项目和«绿色»融资。

他还指出，旅游业发展的优先任务是采取措施促进欧亚经济联盟国家公民相互进入共同市场，其中包括相互承认疫苗接种护照、建立简化隔离限制措施的联合旅游区，以及进一步发展数字基础设施。

会议决定，根据哈方提议，在合格评定领域成立区域认证机构。这将巩固欧亚地区国家合格评定机构的工作，节省时间和财政资源，并消除贸易技术壁垒。

与此同时，会议还通过了在欧亚经济联盟内形成有机农产品共同市场的行动计划、实施欧亚经济联盟成员国 2021-2023 年协调（商定）运输政策的主要方向和实施阶段的行动计划，以及为发展欧亚经济联盟与中国的经贸合作而制定的货运和铁路运输数字化优先行动计划。

此外，会议还讨论了为货物出口制定的出口监管单边措施的相互调整，消除欧亚经济联盟国内市场限制，建立欧亚再保险公司，制定实施全球气候议程的共同方案，跨境结算的自动化和整合、在形成共同石油和天然气市场方面取得进展、开发铁路运输中转潜力等问题。

美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯斯坦总理乌鲁克别克·马里波夫、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫出席会议，古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯发表视频讲话。

对乔尔蓬阿塔进行的工作访问框架下，政府总理马明与吉尔吉斯斯坦总理乌鲁克别克·马里波夫举行了双边会谈。

会谈期间，双方讨论了两国在经贸、投资、水利能源、农业和工业等合作领域的热点问题。

2021年6个月双边贸易额为4.13亿美元， 双方打算将这一数字增加到 10 亿美元。

【编译：阿依波塔】