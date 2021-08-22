世贸组织全球货物贸易指标创新高

哈通社/努尔苏丹/8月22日 -- 世界贸易组织（WTO）8月18日表示，其全球货物贸易指标创历史新高。在确认贸易复苏强劲的同时，该组织也警告新冠肺炎疫情仍将威胁贸易复苏前景。

世贸组织指出，其货物贸易指标上升至110.4点，是2016年7月首次发布该指标以来的最高，较去年同期上升超过20点。

世贸组织在其网站上表示，贸易指标上升既反映了当前贸易扩张的力度，也反映了2020年疫情冲击的深度。该组织补充说，世界贸易的前景仍被下行风险阴霾所笼罩。世贸组织提到，疫情持续对贸易前景构成最大威胁。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

此轮全球贸易的强劲复苏离不开各国在逐步解除经济封锁措施的背景下，加紧«抢货»补充市场，以满足被压抑的需求。

根据信贷保险公司裕利安宜的研究结果，疫情后出现的经济繁荣导致欧美为代表的全球各大公司竞相在世界各地进行采购。

裕利安宜在德国、奥地利和瑞士的分管负责人罗恩·霍夫表示，目前全球贸易中的抢购热潮最为激烈。美国在商品采购方面领先于欧洲国家，部分原因在于其经济提前重新开放。他还称，各地的公司都在急忙填补库存，但鉴于供应链，尤其是货船持续短缺状态，这些努力是否能够成功仍不确定。同时，价格以及全球贸易成本正迅速上升至新高。

裕利安宜的经济学家预计，今年全球商品和服务贸易量将在去年收缩8%后增长约7.7%。由于价格大幅上涨，交易额预计会在2020年收缩9.9%之后，实现约15.9%的增长。

【编辑：木合塔尔·木拉提】