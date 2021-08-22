托卡耶夫总统在莫斯科会见俄罗斯总统普京

哈通社/莫斯科/8月22日 – 正在对俄罗斯进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日在莫斯科会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

两国总统就阿富汗当前局势在内的一系列共同关注的国际热点问题，以及哈萨克斯坦和俄罗斯之间的双边合作和一体化框架下的互动问题等深入交换了意见。

托卡耶夫总统感谢普京邀请其访问莫斯科。«事实上，我们之间的联系从来不曾中断过。即便是大流行期间，在线会晤和电话交流也不间断的进行着。只不过，听音百变不如面对面的相见。»托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统对哈俄两国各领域合作作出了高度评价。

«哈萨克斯坦和俄罗斯是同盟国家。在国际热点问题、安全议题，特别是双边合作方面，我们经常相互交流。两国战略合作伙伴关系的不断发展令人欣喜。»托卡耶夫说。

弗拉基米尔·普京强调指出了俄罗斯与哈萨克斯坦之间紧密的联系。

普京表示，两国议会之间以及政府之间有着定期的、高规格的、全方位的联络。

«就在最近，我们的政府总理还对贵国进行了富有成效的访问，他向我汇报了这些成果。»普京说。

普京还指出，即便遭遇了新冠全球大流行的不利影响，但在今年上半年俄哈指甲呢贸易额仍然实现了33%的增长。

与此同时，两国在上合组织、欧亚经济联盟等国际组织中也建立了紧密的联系，在各个领域都实现了进步。

«我们的同盟关系更加稳固，新的机遇正在开启。»普京说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对进一步增强哈俄之间在经贸领域的合作以及地区关系方面表示支持。他指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易额占到了周边地区总体贸易额的70%以上。今年10月将会以线上模式举办的区域合作论坛将对两国同盟关系的发展带来良好的助益。

会谈当中，俄罗斯总统对全球和地区安全问题予以了高度关注。

«当前最重要的议题就是安全问题。当然，阿富汗的局势正在变得愈发严峻。周一我们将举行集体安全条约组织框架下的视频会议，共同讨论这个问题并交换意见。再之后，9月份我们将在上合组织以及集安组织框架下继续开展工作。»普京说。

托卡耶夫总统则指出，哈俄两国之间的相互关系对应对当前的各种挑战具有重要的意义。双方在安全政策上始终保持着经常性的互动和联络，这在阿富汗问题上尤为重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】