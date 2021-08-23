总统向阿勒别克·迪尼舍夫授予“哈萨克斯坦功勋英雄”荣誉称号

哈通社/努尔苏丹/8月23日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日向人民歌唱家阿勒别克·迪尼舍夫授予了“哈萨克斯坦功勋英雄”荣誉称号。

国家元首向这位文化领域杰出人士致以了70大寿祝福，并对其向艺术领域做出的贡献给予了高度评价。

总统表示，您是哈萨克斯坦最有才华的人之一。“我们为您你感到骄傲，国内外都传遍了您的名声，国际上也对您的歌声给予高度评价。无论是作为教师还是在社会工作中，您都极其活跃，为我们独立国家的发展做出了巨大贡献。考虑到您的付出，决定向您授予 ‘哈萨克斯坦功勋英雄 ’ 荣誉称号，以表彰您在发展民族文化和推广音乐艺术方面做出的突出贡献，我认为这是一个正确的决定。 ”

阿勒别克·迪尼舍夫向总统表示了感谢。

“感谢您对我工作的赞赏和尊重。 正如你所说，我已经在国内外舞台上演出了45年。 在我70岁大寿之际，您向我授予了 ‘ 哈萨克斯坦功勋英雄’荣誉称号，我表示由衷的感谢。 ”

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统祝愿阿勒别克·迪尼舍夫身体健康，职业和社会工作顺利。

【编译：阿依波塔】