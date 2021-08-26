马吉利斯议长尼格马图林会见瑞士联邦议会国民院议长

哈通社/努尔苏丹/8月26日—哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林26日会见由瑞士联邦议会国民院议长安德烈亚斯·埃比率领的代表团。

尼格马图林表示，瑞士联邦议会国民院议长对哈萨克斯坦进行的首次正式访问，恰逢哈萨克斯坦独立30周年及瑞士建国730周年，因此具有特别的重要意义。

此外，双方还就发展两国合作，包括议会间合作交换了意见。

尼格马图林指出，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲地区重要的政治和经贸伙伴。在29年的合作中，努尔苏丹与伯尔尼在各领域的合作得到稳定发展。同时，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫高度重视两国合作发展，为哈瑞合作奠定了坚实基础。

会议期间，哈萨克斯坦议长向瑞方就托卡耶夫总统的政治、经济和社会改革进行了介绍。

尼格马图林表示，瑞士是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一。该国对哈经济投资300亿美元，目前共有400多家瑞资企业在哈运营。

尼格马图林指出，哈萨克斯坦有兴趣进一步加强政治对话、经贸、投资、文化和人道主义关系，并强调所有领域合作的重要性，包括立法机构之间的合作。

安德烈亚斯·埃比则指出，哈萨克斯坦是世界上面积最大的国家之一，并表示我国经济发展充满活力，现代化成就高，民主原则强。

双方认为，两国有着深厚的历史文化渊源，并一致表示两国在进一步推动各领域发展方面有着巨大的潜力。

【编译：达娜】