托卡耶夫会见瑞士联邦议会国民院议长

哈通社/努尔苏丹/8月27日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统27日在总统府会见到访的瑞士联邦议会国民院议长安德烈亚斯·埃比。

托卡耶夫总统表示，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲的重要合作伙伴之一。他指出，两国在工业、绿色经济、农业、金融和创新领域有着巨大的潜力。

总统指出，哈萨克斯坦希望在非原料领域进一步吸引瑞士投资和技术，并落实新的大型项目。他强调，这将进一步巩固瑞士商界在哈萨克斯坦经济的投资地位。

据了解，2005年以来，瑞士向哈萨克斯坦经济投资了270亿美元，是我国第三大投资国家。目前，嘉能可、瑞典通用电气布朗-博韦里（ABB）、菲利普莫里斯国际、立达、迅达、布勒、徕卡相机、雀巢、罗氏、诺华、先正达和安曼集团（Ammann Group）等多个瑞士大型企业在哈萨克斯坦参与了投资项目。

2020年，两国之间的贸易总额达17亿美元，成为我国第11大外贸伙伴。

托卡耶夫总统表示，两国之间的紧密政治合作是双边合作关系有效发展的重要因素。总统指出，他近日还同瑞士总统盖伊·帕尔莫兰举行了富有成果的会谈。

哈萨克斯坦总统表示，为了进一步促进双边合作关系，愿意在今年11月份与瑞士总统会晤。

瑞士联邦议会国民院议长高度评价了双边合作关系发展水平，并表示愿意通过议会间合作加深两国合作。为此，双方就推动哈萨克斯坦-瑞士议会间合作小组工作达成了公共识。

最后，双方还就阿富汗局势深入交换了意见，并对该国境内的政治和人文情况表达了担忧。

哈萨克斯坦总统谴责26日在喀布尔机场附近的爆炸袭击。他强调，国际社会要为稳定阿富汗局势、打击恐怖主义和保障区域安全与和平共同努力。

【编译：小穆】