托卡耶夫总统与法国总统通电话 就阿富汗局势交换意见

哈通社/努尔苏丹/9月1日—据总统府新闻局消息，应法国方面邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日同法国总统埃马纽埃尔·马克龙通电话。

托卡耶夫总统表示，哈法互利关系发展已达到战略伙伴关系水平。

«就经济潜力而言，法国是世界第五大国家，也是哈萨克斯坦的主要合作伙伴。我们特别重视积极的联合工作，特别是经济领域方面的。»总统说。

托卡耶夫总统指出，自2005年以来，法国一直是哈萨克斯坦的五大投资国之一，在哈投资额达170亿美元。2020年，双边贸易额达28亿美元。

马克龙表示有兴趣深化与哈萨克斯坦的经贸和政治之间的合作关系。

两国领导人重申，愿意加强政府层面的接触，同时就推动哈法合作项目的实施达成共识。

此外，双方就阿富汗局势交换了意见。

两国元首就有关在地区稳定、安全和可持续发展问题方面定期举行磋商达成了共识。

应法国总统请求，托卡耶夫总统就哈萨克斯坦对稳定阿富汗局势的看法以及国家政府为撤离西方国家和阿富汗公民所采取的措施进行了介绍。

马克龙赞扬哈萨克斯坦为联合国阿富汗援助团(UNAMA)以及其他在阿富汗的联合国机构设立远程办公室。

【编译：达娜】