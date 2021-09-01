飓风“艾达”已致美国南部至少四人死亡 超百万用户断电

哈通社/努尔苏丹/9月1日 — 据中新网报道，美国媒体当地时间8月31日报道称，飓风“艾达”已导致美国南部至少4人死亡，超百万用户的电力被切断。

美联社报道称，四级飓风«艾达»29日登陆美国南部的路易斯安那州，是历史上袭击美国大陆的第五大飓风。《纽约时报》报道称，«艾达»30日早些时候抵达密西西比湾沿岸，当日下午抵达密西西比州中部时降级为热带低气压。

«艾达»在路易斯安那州和密西西比州已导致至少4人死亡。31日晚，在密西西比州卢斯代尔附近，洪水冲毁了高速公路，7辆汽车陷入6米深的大坑中，部分车辆叠在一起，2人在事故中死亡，至少10人受伤。在密西西比州，1名驾驶员溺水身亡，还有1人被倒下的树击中而亡。

«艾达»还导致路易斯安那州及密西西比州超过100万户家庭和企业处于断电状态。29日，«艾达»引起的大风时速达到240公里，给当地电力设施造成严重损坏。超过2.5万名工人正努力恢复电力，但官员们表示这一过程可能需要数周时间。

新奥尔良市长坎特雷尔31日表示，预计电力公司能够在9月1日晚为该市提供一些电力，但这并不意味着全市能够快速恢复供电。坎特雷尔当日还下令实行宵禁，称此举是在«艾达»摧毁电力系统使城市陷入黑暗之后，政府防范犯罪行为的举措。当地警方说，已经有人因盗窃而被捕。

部分受灾地区的一些水处理厂因被洪水淹没或断电而停工，导致当地民众面临饮用水短缺的问题。美国联邦官员说，在17个地方行政区中，约有44.1万人无水可用。

«艾达»登陆前，美国总统拜登已批准路易斯安那州和密西西比州进入紧急状态。美国全国广播公司报道称，西弗吉尼亚州长吉姆·贾斯蒂斯31日宣布，因山洪和风暴的威胁增加，该州进入紧急状态。