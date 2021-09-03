托卡耶夫总统出席第六届东方经济论坛

哈通社/努尔苏丹/9月3日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日以视频连线方式出席了第六届东方经济论坛全体会议。

据了解，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫在会上发表讲话，而中国国家主席习近平、印度总理纳伦德拉·莫迪和泰国总理巴育·占奥差发表了视频致辞。

托卡耶夫总统讲话中就邀请其出席该论坛向俄罗斯总统普京表示感谢。他指出，东方经济论坛已成为讨论重大经济问题的国际对话平台。

总统表示，该地区对哈萨克斯坦来说是重要的战略合作伙伴。 在地理上，该地区连接欧亚大陆和快速发展的亚太地区。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦非常重视与亚洲国家之间的合作。此外，进一步加深与亚欧大陆大国俄罗斯联邦之间的全面合作关系市哈萨克斯坦欧亚战略的重要因素。

哈萨克斯坦总统还谈及了交通运输基础设施发展的重要性，以及“光明大道”国家规划与欧亚经济联盟和中国“一带一路”倡议的对接前景。

托卡耶夫总统指出，吸引外国投资是哈萨克斯坦经济政策主要方向。

“截至目前，哈萨克斯坦经济已吸引3650亿美元直接外国投资。尽管受新冠疫情影响，哈萨克斯坦吸引的外国投资增长了35%。”总统说。

据总统介绍，2020年，哈萨克斯坦与亚太地区之间的贸易总额达430亿美元。其中，与俄罗斯和中国，以及韩国之间的外贸额占94%。

哈萨克斯坦总统最后指出，哈方愿意在所有领域开展建设性的合作。

据悉，第六届东方经济论坛9月2日至4日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，论坛主题为“世界变局背景下的远东新机遇”。

【编译：小穆】