欧佩克产油国维持小幅增产计划

哈通社/努尔苏丹/9月7日--石油输出国组织（欧佩克）与其他减产伙伴国9月1日决定继续执行此前制定的增产计划。

分析指出，考虑到新冠变异病毒德尔塔毒株对石油需求的影响有限，欧佩克与伙伴国决定继续增产，与季节性因素叠加，预计在未来几个月，国际原油价格上涨动能有限，暂时难以回到7月初的高点水平，区间波动特征或更为明显。

欧佩克维持增产计划

欧佩克与伙伴国1日决定按原计划实施每月缩小减产规模的计划。这令此前市场有关德尔塔毒株的传播将令其暂停增产计划的预期落空。

第20次欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议在1日以在线形式召开。欧佩克的公告说，会议再次确认了前一次会议制定的产量调整计划和月度产量调整机制，决定把10月份的日均原油产量提高40万桶/日。

公告说，虽然疫情的影响继续带来一些不确定性，但市场基本面已经增强，经合组织国家石油库存继续因复苏加速而下降。7月份减产协议的执行率为110%，略低于6月份的113%，减产执行不力的产油国补偿减产期限进一步延长至今年12月底。

在经济复苏带动石油需求和油价持续上涨的情况下，欧佩克与合作伙伴国在7月18日达成协议，决定从8月份开始每月把日均原油产量提高40万桶，到2022年9月将结束从2020年5月开始实施的970万桶/日的创纪录的减产协议。

美国市场信息服务商阿莱里安公司研究总监斯黛西·莫里斯说，在产量调整计划刚刚出台不久就进行调整可能会让市场更为不安。对于欧佩克与伙伴国而言，坚持既定的生产计划是现阶段最好的选择。

美国总统拜登之前曾要求欧佩克与伙伴国更快的增加原油产量，表示更高的汽油价格正在影响全球经济复苏。根据美国汽车协会的数据，美国平均汽油价格1日为每加仑3.17美元，与一年之前的每加仑2.32美元相比涨幅明显。

不过，欧佩克1日的会议尚未决定以更快的速度增加产量。

据路透社报道，在欧佩克与伙伴国1日作出继续增产的决定后，美国白宫发言人表示，对该决定感到高兴，同时将继续与欧佩克及伙伴国一起强调具有竞争力的定价市场和为经济复苏提供更多支撑的重要性。