世卫组织专家: 新冠病毒德尔塔变体仍然“最令人担忧”

哈通社/日内瓦/9月8日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织高级官员周二表示，即使出现了新的新冠缪毒株，但德尔塔病毒变体仍然是全球最受关注的新冠病毒变体，它似乎“比其他病毒更具威胁”。

世卫组织新冠技术方面负责人玛丽亚·范·克尔霍夫在一次在线问答中说：“我认为德尔塔变种是最令人担忧的，因为传播性增加了。”

她说：“与以前的毒株相比，它的传播性加倍，这意味着它可以传播给更多的人。”

病毒演变

范·克尔霍夫说，德尔塔仍在继续演变，科学家们正在研究病毒可能会如何变化，新的变种仍在出现。

上周，世卫组织宣布正在密切监测称为B.1621的缪毒株，该变体于2021年1月在哥伦比亚首次发现。这是世卫组织在全球范围内追踪的五个«兴趣变体»之一。

世卫组织当时表示，缪毒株有许多突变，表明它可能对疫苗更具耐药性，并指出需要进一步研究。

范·克尔霍夫报告说，在南美洲，缪毒株病例的比例正在增加，但在德尔塔变体传播的其他国家，这一数字正在下降。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·莱恩解释说，病毒本质上是相互竞争的。他说，目前德尔塔变体“似乎正在击败其他变体”。

他说：虽然预计会有更多的新冠变体出现，但“并不是每一个变体都意味着天要塌下来。”他补充说：“每种变异体都需要从其引起更严重疾病的可能性、传播的可能性、逃避疫苗的可能性等方面来研究其特征。”

数量令人担忧

范·克尔霍夫说，从全球来看，新冠的总体病例数量“相当令人担忧”。

虽然病例已经稳定下来，但每周报告的病例约为450万例，每周死亡病例徘徊在6万8000例左右，且这两个数字都有可能被低估。

范·克尔霍夫说，世卫组织正在看到“未接种疫苗的人群中有大量病毒在传播”，但也有积极的发展，包括已经接种疫苗的人住院和死亡人数减少。

她说：“在全球范围内。这相当令人担忧。我们不应该在世界各地有这么多病例，尤其是因为我们有工具可以真正防止这种情况发生。”