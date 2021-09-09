总统谈到哈萨克斯坦就阿富汗局势作出的决定

哈通社/努尔苏丹/9月9日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在个人社交媒体页面，谈到了哈萨克斯坦就阿富汗局势作出的决定。

总统写道： “ 在接受多国家驻哈萨克斯坦新任大使国书仪式上，谈到了哈萨克斯坦就阿富汗局势做出的决定。在阿富汗困难重重的危机背景下，哈萨克斯坦务实的外交政策具有重要意义。 虽然我们与这个饱受战争蹂躏的国家没有共同的边界，但阿拉木图和喀布尔只有一个小时的航程。我与独联体、欧盟和中东领导人着密切联系。如果有意向，也随时能与你们的国家元首和政府首脑交换意见。”

总统表示，阿富汗的动乱仍集中在地区安全问题上。为防止暴力、贩毒和不受控制的向境外大规模移徙， 哈萨克斯坦准备与阿富汗合作。

“我希望塔利班能够组建一个统一、包容和具有代表性的国家政府，证明他们实际上是认真的并致力于谈判。哈萨克斯坦希望阿富汗成为一个稳定、主权和统一的国家，与自己及邻国和平相处。我们准备建立建设性的商业联系，以应对该国的人道主义困难。在当前的危机中，国际社会不能离开阿富汗。相反，我们必须为阿富汗未来的经济和可持续发展调动一切行动和计划。 ” 总统写道。

【编译：阿依波塔】